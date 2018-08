In casa Tottenham non è ancora chiusa la questione Mousa Dembelé: il centrocampista, scrive il belga Het Nieuwsblad, può ancora lasciare gli Spurs prima del 9 agosto, ma la destinazione è un rebus. Sfumata la Cina, con l'Inter non è stato trovato l'accordo sull'ingaggio per le alte pretese del giocatore. La pista però potrebbe clamorosamente riaprirsi.