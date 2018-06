E' il portale belga Voetbalnieuws.be a rilanciare l'interessamento della Juventus per il centrocampista belga del Monaco Youri Tielemans. Si parla anche di una missione in Russia del club bianconero per seguirlo particolarmente da vicino in occasione delle partite dei Diavoli Rossi ai Mondiali. L'ex Anderlecht ha 21 anni e il contratto in scadenza fino al 2022. Anche il Milan è sempre vigile sul giocatore.