Mentre l'Inter lavora a Londra con l'agente Federico Pastorello, Romelu Lukaku resta fermo in attesa di novità. Oggi l'attaccante belga non si è allenato con la formazione Under 18 dell'Anderlecht a Neerpede, come avvenuto negli ultimi due giorni. Dove sia ora non è chiaro, si legge su Het Laatste Nieuws: Lukaku potrebbe essere anche volato a Londra per assistere in prima persona alle trattative.