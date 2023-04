Sembra trascorsa una vita da quella notte del 27 agosto quando a San Siro il Milan superò il Bologna con il risultato di 2-0.Poi qualcosa si è inceppato nei meccanismi mentali di Charles che ha raccolto la miseria di 875 minuti in campionato. Ora proprio contro il Bologna di Thiago Motta, domani alle 15 allo stadio Dall’Ara, ha la grande occasione di rompere l’incantesimo.Il Milan si gioca tutto al Maradona di Napoli per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League partendo da un gol di vantaggio. Inevitabilmente le scelte di Pioli per la sfida con il Bologna avranno il chiaro obiettivo di far riposare quasi tutti i titolari.Charles avrà il duro compito di non far rimpiangere il giocatore più decisivo di questa fase della stagione ovvero Brahim Díaz.La prima stagione di De Ketelaere al Milan non resterà negli annali e c’è tanta responsabilità del ragazzo che ha qualità indiscusse ma deve lavorare sull’aspetto mentale. Le difficoltà mostrate in questi mesi non hanno minimante intaccato le convinzioni di Maldini sull’ex Bruges: il direttore dell’area tecnica ripete sempre a chi gli sta vicino che Charles avrà un grande futuro in questo club.