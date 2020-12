Ci sono anche Juventus e Milan su Gabriel Verón. A soli 18 anni l'esterno destro del Palmeiras si è già messo in mostra nella Copa Libertadores e punta ora al "salto" in Europa sulle scie di Neymar, al quale in molti lo hanno accostato. Secondo Todofichajes.com, oltre che dalle italiane il giovane attaccante è seguito anche da Real Madrid, Arsenal e Manchester City, i cui osservatori in Brasile avrebbero espresso su di lui pareri più che positivi.