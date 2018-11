Il Corinthians vuole Gabigol. Il Timao è l'ultima squadra ad essersi iscritta alla corsa per il centravanti brasiliano, che ha terminato il suo periodo di prestito al Santos, pronto a tornare in mano all'Inter, che deciderà il suo destino.



Come riporta Central Fox Brasil, c'è un giocatore del Corinthians che piace all'Inter: Pedrinho, esterno offensivo mancino, classe '98 e seguito da Real Madrid, Borussia Dortmund e Shakhtar Donetsk. Il discorso Gabigol-Corinthians può decollare se si parlerà anche del giovane talento brasiliano.