Secondo quanto riportato da Fox Sports Radio in Brasile il Flamengo si è mosso ufficialmente per Gabriel Barbosa. L'attaccante dell'Inter tornerà a disposizione dopo il prestito al Santos dal 31 dicembre, ma il club rossonero sta provando a trattenerlo in Brasile.



L'OFFERTA - L'offerta che sta facendo tentennare i nerazzurri prevede un prestito secco garantendo il pagamento completo del ricco ingaggio del brasiliano e la contemporanea opzione su Lincoln, talento classe 2000 sul quale l'Inter avrebbe la priorità anche in caso di offerte provenienti da altri club.