Dal Brasile: Juventus su Antony

L'indiscrezione rimbalza dal Brasile, i bianconeri si sarebbero messi sulle tracce dell'ala di proprietà del, rinata durante l'esperienza in prestito al- Secondo quanto riferito da UOL Esporte infatti, la Juventus ha messo gli occhi su Antony, di ritorno ma solo di passaggio ai Red Devils: nonostante un contratto fino al 2027, l'ex Ajax non rientra nei piani della società e del tecnico Ruben Amorim, dunque si cerca una nuova soluzione in uscita in vista dell'estate.

Daniel Comolli, ormai operativo alla Continassa, avrebbe già contattato l'entourage del classe 2000 come evidenziato da Ilbianconero.com e la situazione è da monitorare nei prossimi giorni.- Nella breve esperienza in Spagna con il Betis, Antony ha collezionato 26 presenze complessive, per un totale di 2.133 minuti, impreziosite da 9 goal e 5 assist. Numeri importanti che hanno permesso ai biancoverdi di risalire la classifica in Liga e di arrivare fino alla finale di Conference League, persa contro il Chelsea.