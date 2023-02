Nelle scorse settimane gli osservatori del Milan erano in Colombia per il Sudamericano Sub-20. Talenti da osservare e qualche nome da appuntarsi, con gli occhi puntati particolarmente sui gioielli del Brasile.- Trequartista classe 2003 del Vasco da Gama, può giocare anche qualche metro più indietro e nel torneo in Colombia ha sempre giocato titolare tranne una sola gara in cui è subentrato nell'ultima mezz'ora; l'unica partita che non ha giocato è stata l'ultima con l'Uruguay.: il 70% lo detiene il Vasco, il restante 30% è del Nova Iguaçu, società di quarta divisione brasiliana dove Gomes ha giocato fino ai nove anni prima di andare al Vasco da Gama.- In Brasile raccontano che gli scout del Milan hanno seguito con attenzione le prestazioni del ragazzo al Sub-20 e che. Per ora è solo un'idea che potrebbe essere approfondita nei prossimi mesi, Marlon Gomes ha rubato l'occhio agli osservatori del Milan.