Trattativa in corso a Parigi fra i rappresentanti di Neymar, del Psg e del Real Madrid per discutere del possibile trasferimento di O Ney ai Blancos. Come riferisce l'Ansa, lo riferiscono fonti brasiliane molto vicine a O Ney, che lo hanno confermato ai media del network Globo.



Il discorso è diventato 'caldo' dopo le difficoltà del Barcellona per riportare Neymar in Catalogna, e per i non buoni rapporti tra il Barça e il Psg.



Il Real starebbe tentando di 'infilare' nella trattativa Gareth Bale e Keylor Navas (quest'ultimo perché ai parigini serve un portiere dopo la cessione di Trapp e l'addio di Buffon), ma i francesi vogliono Modric e soldi. Secondo fonti spagnole però il croato avrebbe messo il suo veto a un trasferimento al Psg.





Neymar invece avrebbe già dato l'assenso al trasferimento, nonostante il desiderio di tornare al Barcellona.