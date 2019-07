Narcise Mouelle Kombi, ministro dello Sport del Camerun, ha parole tutt'altro che dolci per Clarence Seedorf, tecnico della Nazionale, reduce da una Coppa d'Africa deludente. Ai microfoni di CRTV, Kombi ha dichiarato: "La questione di mantenere Seedorf alla guida della nostra nazionale è sotto gli occhi di tutti. Non credo in base a tutte le circostanze che si sono venute a creare che si possa trovare una risposta in termini di rinnovo. Il suo mantenimento mi sembra problematico. Ho chiesto al presidente della Federazione di notificarglielo in modo conforme alle disposizioni del contratto. La nostra nazionale ha proposto un gioco inefficiente, monotono e prevedibile. Non c'era un vero leader nel gruppo. L'eliminazione agli Ottavi di Finale della Coppa d'Africa ha certificato l'incapacità dell'allenatore di costruire una squadra vincente. Ha dimostrato grande difficoltà nel controllare l'intero gruppo e nel portare ordine e disciplina. Non è fatto per questo lavoro".