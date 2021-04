ma protagoniste in epoca più recente anche di importanti battaglie sul fronte politico. Con rossoneri e bianconeri alleati strategici e trascinatori dell'intero sistema durante le gestioni di Galliani e Moggi e l'Inter a recitare il ruolo della forza antisistema, mentre oggi i rapporti di forza sembrano completamente ribaltati., che anche nel calciomercato hanno portato a più di qualche schermaglia.- E' notizia delle ultime ore del, occasione per rapporto tra qualità e prezzo. Il Milan, che ha incontrato la scorsa settimana il suo agente Vincenzo Pisacane, mette sul piatto la proposta di un contratto biennale e la prospettiva di entrare maggiormente nelle rotazioni di squadra di quanto non sia avvenuto recentemente agli ordini di Antonio Conte. Dal canto suo, l'Inter vanta un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione e, da parte sua, esiste la volontà di esercitarla., a loro volta in scadenza di contratto e a loro volta legittimati a compiere sondaggi esplorativi presso altre società e attraverso i rispettivi procuratori., dall'esito non sempre soddisfacente: De Sciglio, Bonucci, Higuain e Caldara, per citare gli esempi più noti. E cheche, sia sotto l'aspetto economico che tecnico può rappresentare un'opportunità da cogliere. Milan e Juve, avversarie per lo scudetto e anche per la Champions League nel periodo d'oro di entrambe a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, oggi si trovano invece in lizza per i tre posti alle spalle dell'Inter che valgono la qualificazione all'Europa che conta e una immissione di denari freschi che rappresenterebbe una bella boccata d'ossigeno.per certi aspetti,guidati da un presidente molto impegnato a livello politico anche in ambito europeo,, che tra le sue fila annovera un dirigente di grande esperienza come Beppe Marotta,. In compagnia di storici antagonisti come Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis, tenuti insieme dal comune obiettivo di. E il Milan più spettatore che attore protagonista. Nuove alleanze, vecchie rivalità che tornano di moda o che si spostano dal campo al mercato e persino nella stanza dei bottoni. Inter, Milan e Juve, ancora loro.