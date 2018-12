Non c'è solo Todibo nei radar delper il mercato che verrà. Il difensore centrale classe '99 del Tolosa, conteso alla Juve e a diversi club europei, è soltanto uno degli obiettivi in prospettiva messi nel mirino dal ds, che nelle ultime ore. Un giocatore di sostanza che ama giostrare davanti alla difesa, non soltanto con compiti difensivi, ma anche con le qualità per far ripartire l'azione della propria squadra; un nome emerso recentemente alla luce della delicata situazione di Amadou Diawara, sul quale Ancelotti non ha puntato con grande quantità in questa prima parte di stagione e che ha diverse pretendenti sul mercato.- Una pista che il Napoli segue, ma che per il momento non è stata approfondita in maniera decisa e convinta per ladel calciatore. Secondo quanto ricostruito da calcionapoli24.it,, gestito dall'imprenditore di origini libanesi e venezuelane Kabchi. Un'operazione abbastanza abituale in Sudamerica, resasi necessaria in questo caso per le complicate condizioni economiche del club uruguaiano. Costretto ad accettare l'offerta da 3 milioni e mezzo di dollari di Boston River, ma riservandosi una percentuale in caso di futura rivendita.- Per una serie di clausole inserite nel contratto di cessione, Oliva è formalmente in prestito al Nacional e lì vi resterà fino a giugno nel caso in cui non dovessero giungere proposte dall'estero nella prossima finestra di mercato. Il centrocampista non potrà, al contempo, indossare la maglia di altri club del suo Paese finché il, sarà il proprietario della maggioranza del suo cartellino. Uno scenario pieno di incastri e di insidie, ma il Napoli c'è su Christian Oliva.