Parola più, parola meno, il tema è questo. E la risposta è in parte nelle prestazioni del turco contro Bayer Leverkusen e Udinese. Perché, pur avendo giocato fin qui con il contagocce, non può valere meno di quanto richiesto dalla Juve. Perché la società bianconera, al netto degli imbarazzi scaturiti dallo schieramento di Demiral (e del resto della nazionale turca) al fianco di Erdogan, non ha semplicemente intenzione di cederlo. Perché averlo pagato 18 milioni bruciando la concorrenza e imbastendo l'operazione col Sassuolo fin da quando Demiral giocava in patria, è un merito e non una base di partenza per chi vorrebbe portarlo via da Torino.