La fine del mercato si avvicina ed il valzer degli attaccanti non accenna a placarsi, anzi si prepara ad entrare nella fase più calda. In Italia tutti cercano un centravanti: dall'Inter alla Juve, passando per Milan e Roma. Ma non solo in Italia, il mercato di tutta l'Europa tiene gli occhi aperti, con molti nomi ancora in bilico. Da Mbappé a Kane, fino al caso Vlahovic-Lukaku, andiamo a riepilogare gli attaccanti che ad oggi non hanno ancora una destinazione certa.