Si avvicina la Supercoppa Europea del 14 agosto tra Liverpool e Chelsea: una gara storica, che per la prima volta in una finale UEFA vedrà un arbitro donna, Stéphanie Frappart. Il maggior organo calcistico europeo ha annunciato la presenza di Annalisa Moccia e Giulia Nicastro al match di Istanbul: le due italiane sono state recentemente vittime di comportamenti sessisti da parte di un commentatore. "Condanniamo ogni forma di sessismo e discriminazione verso gli arbitri donne, che meritano il massimo rispetto per il grande contributo che danno non solo allo sviluppo del calcio femminile, ma di tutto il mondo del pallone" ha detto Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa.