Un ritorno di fiamma che può cambiare i piani sul mercato dell'e delA lanciare l'indiscrezione è il quotidiano cileno La Cuarta, che riferisce di un, in vista di un'offerta da presentare ai Red Devils, pronti ad 'accontentarsi' di circa- Non un nome nuovo per il City quello del, già sfiorato nel gennaio del 2018 quando solo l'inserimento dello United impedì a Guardiola di ricongiungersi con quell'attaccante che aveva portato al Barcellona dall'Udinese. Un episodio ricordato con rammarico dallo stesso tecnico catalano solo pochi giorni fa: ". Adesso abbiamo i soldi e vogliamo rafforzarci". Ed effettivamente ora, con la sentenza del TAS che ha cancellato l'esclusione dalle coppe europee e ridotto la sanzione, il Man City può vantare un budget stellare per la prossima sessione di mercato. E il nome di Sanchez, è nuovamente sulla lista.E l'? Convinti soprattutto dalle prestazioni positive sfoderate dal cileno dopo la ripresa del campionato, i nerazzurri stanno valutando di non privarsi di lui e per questoha avviato i dialoghi con lo United per il futuro:, rivedendo magari la distribuzione degli oneri sull'ingaggio (quest'anno i Red Devils hanno accettato il prestito gratuito), facendo leva anche sulla volontà del giocatore di restare a Milano.e anzi, cerca introiti per finanziare l'acquisto didal. L'Inter valuta la situazione, l'inserimento del City può sparigliare le carte in tavola per Sanchez.