Il futuro di Alexis Sanchez è lontano dall'Inter, almeno nei piani della dirigenza nerazzurra che deve fare spazio fisico e salariali a obiettivi come Dybala e Lukaku. L'attaccante ha respinto le offerte arrivate finora da Turchia e Giappone, ma dal Cile rimbalza una nuova suggestione: ricongiungersi con Jorge Sampaoli.



C'E' IL MARSIGLIA - Secondo quanto riferito da TNT Sports infatti, il tecnico argentino vuole fortemente il Niño Maravilla, con cui ha vinto la Copa America 2015 con il Cile, e il Marsiglia sarebbe disposto a fare un tentativo per accontentarlo. Non mancano ovviamente ostacoli e il principale è dato dal pesante ingaggio di Sanchez, 6,5 milioni di euro a stagione all'Inter, ma l'OM studia l'operazione.