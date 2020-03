David Mora Cvitanic, tifoso cileno del Milan, è partito da Punta Arenas, nel profondo sud del Cile, per visitare Milano e assistere alla sfida di San Siro contro il Genoa. Dopo il rinvio della gara per l'allarme Coronavirus, ha raccontato la sua esperienza su Twitter: "Non avrò la soddisfazione di tifare per la mia squadra del cuore nel mitico stadio di San Siro. Non potrò nemmeno vedere Casa Milan. Fa male all'anima, risparmiavo da anni per questo viaggio in Europa"