Oltre che dall'Italia e dall'Inghilterra, arrivano conferme anche dal Cile sull'imminente approdo all'Inter di Alexis Sanchez. El Mercurio spiega come il club nerazzurro e il Manchester United siano sempre più vicini all'accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che si aggira intorno ai 15/20 milioni di euro. Le firme sulla documentazione dovrebbero arrivare tra oggi e domani e parte dell'ingaggio dell'ex Udinese sarà a carico dei Red Devils. L'entourage del giocatore, inoltre, ha confermato che l'affare è in via di definizione.