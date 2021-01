Un'indiscrezione clamorosa rimbalza dal Cile: Luciano Spalletti, sotto contratto con l'Inter fino al prossimo giugno, potrebbe presto sedersi su una nuova panchina. Dal Sudamerica rimbalzano infatti i rumors sul nome del prossimo commissario tecnico della Roja, che prenderà il posto di Reinaldo Rueda, pronto a lasciare per raccogliere l'eredità di Carlos Queiroz alla guida della Colombia.



La Federcalcio cilena sta valutando una serie di profili, alcuni dei quali provenienti dall'Italia e fra questi spunta anche il nome di Spalletti, ai box dall'estate 2019, quando fu esonerato dall'Inter per fare spazio ad Antonio Conte. Un profilo di grande prestigio per la nazionale in cui militano Vidal e Sanchez, ma sul quale rimangono alcune perplessità legate all'ingaggio, considerando che in nerazzurro percepiva 4,5 milioni di euro netti.



Il tecnico di Certaldo non è però l'unico italiano ad essere stato accostato alla panchina del Cile: in alternativa, si pensa anche a Roberto Donadoni, svincolato dalla scorsa estate dopo la conclusione dell'avventura cinese allo Shenzen FC.