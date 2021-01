A cambiare volto della squadra bianconera. A correre senza soluzione di quantità per 95 minuti. Come se niente fosse. Protagonista tra i protagonisti,Il tutto in qualità di giocatore ripescato, per così dire. Dal momento che nella lista dei convocati del martedì, il suo nome non c'era.– La notizia che il colombiano sarebbe potuto essere della partita, in realtà rimbalzava già da un po'. Il motivo va ricercato nel fatto che sembrava mancare solo una seconda conferma strumentale, per quantoChe infatti si è presentato in condizioni perfette al Mapei Stadium, disputando 95 minuti di quantità oltreché di qualità.Con lui in campo è stato Danilo a virare sulla fascia sinistra di difesa, per esempio. Con lui in campo è stato Federico Chiesa a essere dirottato sulla fascia sinistra per lasciare spazio alle sgroppate di Cuadrado sulla destra, soprattutto. Lo stesso Chiesa, non al meglio, è durato solo 45 minuti, per di più sottotono. Ma. E pensare che al mattino si era ancora svegliato a Torino con il timore di non poter giocare a Reggio Emilia.