I Villans non si fermano più e ora sognano in grande. Dopo la vittoria in rimonta in casa del Tottenham, l'Aston Villa di Unai Emery è ora terzo in classifica in Premier League, a quota 28 alla pari con il Liverpool e a sole due lunghezze dall'Arsenal primo e una dal City secondo: merito di un campionato finora da urlo, con 9 vittorie, un solo pari e tre ko in 13 partite, la bellezza di 31 reti realizzate, secondo attacco d'Inghilterra (dopo i Citizens appunto) e 18 subite e una lotta per i posti Champions che si fa sempre più serrata.



MONCHI ED EMERY, CHE LAVORO! - Merito dell'allenatore basco, geniale quando gestisce squadre di medio-alto livello come i ragazzi di Birmingham o il Villarreal, ma anche del gran lavoro del direttore sportivo ex Roma Monchi, che con un sapiente mercato ha costruito una squadra in grado di competere con le big di Premier.



Vediamo dunque chi sono i gioielli della Claret & Blue Army.