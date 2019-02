Iceman Veretout rimane glaciale in ogni occasione. E non è un caso che in questa stagione abbia realizzato il 100% dei rigori calciati. Grande pregio e grande fortuna per chi lo ha in squadra. Non c'è timore dagli undici metri per il francese di ghiaccio, zero emozione negativa. Sempre - scrive Il Corriere dello Sport - e perfino nei casi più complessi psicologicamente come domenica sera contro l'Inter quando sugli spalti la tensione era alta e in ballo c'era molto più di un pareggio. Il rischio sarebbe stato quello di venire travolti dall'amarezza nel caso in cui un rigore così, fosse stato fallito dopo 101' dal fischio d'inizio. Invece è stato 3-3, risultato pieno di orgoglio, attributi e benzina per le prossime sfide, a cominciare da domani sera.