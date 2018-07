, unito alla celebrazione dialla, induce a una riflessione sulla differenza che passa tra quando in una società si deve guidare un gruppo e quando invece ci si può muovere nell’ombra, almeno in parte.è un eccellente osservatore: lo dicono molti nel mondo del calcio e raccogliamo le indicazioni.non ha compreso che l’uomo mercato di un grande club non deve avere solo la capacità di comprendere le qualità di un calciatore, ma deve essere anche molto altro.