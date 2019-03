In questo momento il Ghana è in campo ad Accra per disputare un match amichevole contro la Mauritania. Nella formazione ghanese però non è presente un titolare come Kwadwo Asamoah. E potrebbe non essere presente nemmeno quest'estate alla Coppa d'Africa. Il motivo? Stando a quanto racconta ghanasoccernet.com, il giocatore dell'Inter ha lasciato in anticipo il ritiro della sua nazionale a causa di dissidi col CT Kwesi Appiah a proposito del ruolo: pare che Asamoah voglia giocare da mezzala, e non da terzino come lo schiera Appiah (e come però, a ben vedere, gioca anche in campionato col club nerazzurro). Già il rapporto tra Asamoah e la Federcalcio ghanese è stato burrascoso in questi anni, a causa dei suoi abbandoni e ritorni in nazionale; questo episodio per lui potrebbe significare la mancata convocazione per la Coppa d'Africa a giugno.