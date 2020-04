Il bel tempo, il sole, la primavera, stanno spingendo gli italiani a guardare al futuro e in positivo anche in questi giorni di emergenza coronavirus e di lockdown chiusi in casa. Tanto che c'è già chi sta programmando le proprie vacanze estive sull'onda delle dichiarazioni rilasciare dalla sottosegretaria alla Cultura Lorenza Bonaccorsi che nei giorni scorsi ha fatto sognare il popolo italiano: "Andremo al mare quest'estate. Stiamo lavorando per far sì che possa essere così".Non sarà semplice e, sicuramente, servirà ancora un po' di tempo e delle leggi ad hoc per aiutare sia stabilimenti e strutture ricettive ad uscire dalla crisi economica, sia ad attrezzarsi per l'accoglienza dei cittadini.dato che in gran parte degli stati esteri si attuerà ildomiciliare per tutti coloro che arrivano da zone colpite dal virus. Quindi la soluzione per chi volesse andare in vacanza quest'estate potrà essere quella diSi ma quali soluzioni si potranno adottare per mantenere distanziamento sociale e misure restrittive? Da Confcommercio annunciano:che stabilisca modalità uniche per gli stabilimenti di tutto il territorio, concordate con le organizzazioni di categoria". L'unica proposto attuale è quella di una ditta del modenese che ha proposto di installareper dividere gli ombrelloni in spiaggia. Una proposta che ha riscosso successo all'estero e che ha invece alimentato l'ironia del web in Italia con meme e foto che vi proponiamo nella nostra gallery.