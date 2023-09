Spal, Cesena, Pescara, Perugia, Virtus Entella. Il girone delle big, quello - almeno sulla carta - più complesso e di livello più alto.. Il Girone B è diventato palcoscenico di proprietà della sorprendente, unica squadra a punteggio pieno, vera e propria Cenerentola del primo mese di Serie C. L’ultima vittima eccellente dei sardi è stata lache era. Ecco perché la vittoria per 2-0 degli uomini di mister Greco ha fatto ancora più rumore,- Uomo copertina di questo mese da incorniciare della Torres il leader e capitano:, attaccante classe ’90 che mai come in questa stagione sta avendo un impatto incredibile sul campionato., sempre più simbolo della squadra della sua città. Che già un paio di stagioni fa aveva aiutato a salire di categoria, dalla D alla C, e che ora sogna di poter aiutare a centrare un obiettivo mai raggiunto prima:Perché nella storia della Torres, mai la squadra è riuscita a raggiungere tale traguardo,. Certo, puntare alla promozione in un girone così complicato appare, ma se il gruppo dovesse rimanere unito, si potrebbe cercare di dare l’assalto ai playoff, occasione perfetta per una squadra come quella di mister Greco, che può puntare al ruolo di mina vagante in una potenziale post-season., eliminando un gigante come il Cesena in semifinale e superando anche il Foggia conquistando una totalmente inattesa promozione.