La storia diè quella di chi da calciatore è diventato CEO di una società nel Web3.. Quindi? Ci si rimbocca le maniche e si volta pagina.- Nel 2020 approfondisce il mondo delle crypto e degli NFT, prima con diffidenza poi con passione; da passatempo è diventato una fonte d'investimento e guadagno:, un progetto unico nel mondo. Si chiama THE365NFT, e ha sede in Costa Azzurra perché considerata una delle migliori zone europee per turismo e mercato immobiliare.- L'obiettivo è quello di collegare il mondo NFT a quello della vita reale: nel progetto THE365NFT è stata creata la collezione "Villa French Riviera",. Quindi: un NFT corrisponde a 24h della vita reale in questa villa. Gli NFT saranno presto acquistabili sulla piattaforma the365nft.com e sarà possibile prenotare un soggiorno dal 31/12/2023 al 1/1/2029.- In questi giorni sono stati lanciati il sito e i profili social, sta nascendo una community e presto verrà fatta un'ampia campagna marketing.per l'acquisto di ogni singolo NFT che sarà inizialmente scontato al 50%. Dal calcio agli NFT, il progetto per dare un alternativa concreta nel mercato immobiliare di Davide Lorenzo è pronto.