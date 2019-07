Dalla Calabria a Svizzera, dal Locri al Lugano, dal calcio giocato per strada alla possibilità di debuttare in Europa. Dopo l'ultima stagione disputata con gli Juniores Under 19 nazionali del club calabrese, Antonio Iemma si è guadagnato la chiamata del club attualmente leader del campionato svizzero, possibile avversario della Roma in Europa League.



Operazione molto sentita quella seguita dall'agente di Ricardo Rodriguez, terzino del Milan, Gianluca Di Domenico, che racconta l'operazione a Calciomercato.com: "Sono contento per il ragazzo che riceve questa chance di potersi mettere in mostra in uno dei settori giovanili più importanti del calcio svizzero, con il presidente Renzetti che sta investendo molto per i giovani. Voglio aggiungere che la Calabria produce dei bravi giocatori, come Giorgi della Juventus, per esempio. In questa terra ci sono tanti talenti, bisogna seguirli e dargli una chance, perché lì persiste la vecchia scuola, coi giovani della strada che giocano a pallone. Il ragazzo merita e sono contento per questo".



Una storia di riscatto, quindi, per un giovane che lascia la sua terra per tentare il grande salto, inseguendo un pallone che rotola, sempre attacco al piede. E ora, dal Locri al Lugano, la storia di Iemma è arrivato punto di svolta.