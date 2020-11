Valentinaè l'attrice hard più amata dagli italiani: napoletana, diretta, che se ha qualcosa da dire lo dice senza farsi problemi, amante del manga, degli anime, dei videogame, si è sposata a settembre con Giovanni Lagnese, ma non si è ritirata, continuando a far felici i suoi fan. Dopo 11 anni di fidanzamento, ha deciso di diventare la moglie di Giovanni, che molti ricorderanno vittima degli scherzi di Pio 6 Amedeo in una puntata di. "Non vi preoccupate, non mi ritiro". E infatti, Valentina Nappi, è la più cercata su Pornhub in Italia, davanti a, Lanae Adriana