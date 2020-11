La Roma prova a rafforzarsi anche fuori dal campo. Per questo motivo la famiglia Friedkin, dopo averlo incontrato, ha offerto un importante ruolo dirigenziale a Stefano Scalera, 54 anni, attualmente vice capo di Gabinetto del Ministro di Economia e Finanza (Mef), scrivo La Gazzetta dello Sport e Leggo.



RUOLO - Il ruolo offertogli dai Friedkin, per il momento, sarebbe quello di curare i rapporti istituzionali, ma nell’opera di rinnovamento portata avanti dalla nuova proprietà, una figura come quella di Scalera compendierebbe sia l’esperienza economica che quella politica, risultando utile ai nuovi obiettivi della società. Il dirigente, che per accettare dovrebbe lasciare gli importanti incarichi politici che attualmente ricopre, sta riflettendo sull’offerta, anche se fonti a lui vicine lo riferiscono assai tentato dall’assumere il nuovo incarico nella Roma.