Cesare Natali è stato un buon difensore nei primi Anni 2000. Quasi 400 partite in carriera e la soddisfazione di giocare anche in Champions League. Era l'epoca in cui se eri in Serie A avevi raggiunto il massimo livello.. "Vive in Spagna e da cinque anni ha il passaporto spagnolo, secondo voi non dovremmo chiamarlo con l'Italia?!" ha detto in una nostra intervista il coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi, rispondendo alle polemiche sulle convocazioni.- La fascia conquistata in azzurro passa dalle buone prestazioni con la maglia del Barça, dove gioca sotto età seguendo le indicazioni dell'allenatore Ivan Carrasco, nipote di Lobo Carrasco, ex attaccante Anni '80 e amico di Maradona.. Andrea è un centrale moderno, testa alta e bravo con i piedi. Da quelle parti si gioca solo palla a terra, di lanci lunghi neanche l'ombra (come ci aveva raccontato anche Bernabé in una nostra intervista). Un difetto? Ancora un po' lento, ma per migliorare c'è tempo.- Per capire come Natali jr sia finito al Barcellona dobbiamo partire dalla scelta del padre Cesare, che dopo essersi ritirato nel 2015 andò insieme alla famiglia a Barcellona per lavorare come scout della famiglia Pozzo; poi Londra, Udine, Milano, di nuovo Barcellona. Andrea fa qualche esperienza qua e là con due parentesi tra Udinese e Milan.. Quando arrivano in Spagna il primo club a mettere gli occhi su Natali è l'Espanyol: "Vieni a provare due settimane con noi" gli dicono.. Tanti saluti. I ragazzi della sua età sono cresciuti con il tiki-taka di Guardiola e le giocate del tridente Messi-Suarez-Neymar, entrare alla Masìa è come andare al parco giochi.@francGuerrieri e @TramacEma