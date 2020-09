Andreaè diventato ufficialmente allenatore abilitato UEFA Pro, discutendo la tesi e conseguendo la licenza per poter sedere in panchina e guidare i suoi uomini. Tecnico della, l'ex centrocampista delha ottenuto il secondo voto più alto:, alle spalle dell'ex compagno di Nazionale T, esonerato dalla scorsa stagione, che ha portato a casa un. Ma come sarà il calcio di Andrea Pirlo?In attesa di scoprirlo, partita dopo partita, sul campo, è a disposizione, online, la tesi nella quale racconta la sua idea di calcio, dal titolo: "Il calcio che vorrei". Questa l'introduzione: "​L’idea fondante del mio calcio è basata sulla volontà di un calcio propositivo, di possesso e di attacco. Vorrei giocare un calcio totale e collettivo, con 11 giocatori attivi in fase offensiva e difensiva. Manipolando spazi e tempi, abbiamo l’ambizione di comandare il gioco in ambedue le fasi. Il “gioco” deve essere il filo conduttore della mia squadra.. Un gioco basato sul collettivo ma che sia in grado di esaltare le individualità più forti.o e dobbiamo avere una ferocia agonistica forte per andarlo a recuperare subito una volta perso.Nel calcio moderno ormai il modulo di gioco sta cambiando la propria funzione.Una disposizione che varia nelle due fasi (offensiva e difensiva) e dei momenti emozionali che si alternano in partita.Attraverso le esercitazioni vogliamo aiutare i giocatori a riconoscere le situazioni ed adattarsi al contesto sempre più liquido delle partite"."Mi piacerebbe inoltre citare le squadre che mi hanno ispirato nella formazione della mia idea di calcio. Squadre ed allenatori che ho ammirato da tifoso ed altre con cui ho avuto la fortuna di giocarci insieme o contro: ildi Cruijff e poi quello di Guardiola, l’di, ildifino alla Juventus di Conte".Ecco l’idea di portiere di Pirlo: “Oltre alle caratteristiche classiche del portiere nella difesa della porta, un portiere moderno non può non avere qualità nella difesa dello spazio in avanti e nel gioco in possesso palla. La difesa dello spazio in avanti diventa fondamentale per coprire gli spazi con una linea difensiva alta ed aggressiva. Nel possesso palla inoltre il portiere è a tutti gli effetti un giocatore di costruzione capace di scegliere la soluzione più efficace, di condurre palla e di trovare un passaggio filtrante”.I terzini: uno bravo a spingere e, l’altroCentrocampisti tecnici, visto che“non si può prescindere dalla tecnica dei propri centrocampisti”; mentre per quanto riguarda l’attacco “nel mio modello di gioco, l’attacco della profondità (anche corta) è un elemento molto importante e spesso è proprio l’attaccante che se ne occupa con continuità (anche se possono essere letali gli attacchi nello spazio dei centrocampisti o degli esterni). In un calcio d’attacco con tanti giocatori offensivi (fra trequartisti ed ali)”.Questa l’idea della manovra offensiva: “Il nostro sviluppo offensivo sarà a due velocità: dietro sarà d’attesa e di preparazione, davanti invece veloce e diretto verso la porta dopo il passaggio chiave che libera un giocatore fra le linee. (La trasmissione palla sarà sempre secca e forte)”. Aggiungendo: “In fase offensiva non abbiamo un modulo fisso ma il posizionamento ed i movimenti in campo dei giocatori sono richieste dalla ricerca del raggiungimento dei nostri principi”.. Ma i movimenti non sono fissi. In base alle caratteristiche dei giocatori ed al contesto, ci saranno rotazioni diverse: il terzino sinistro si può alzare in ampiezza, l’esterno venire in zona di rifinitura e dunque l’interno arretrare in costruzione”. Questi suoi principi. Per una lettura più approfondita, QUI trovate l'intera tesi del Pirlo allenatore.