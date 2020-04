Laè una brutta bestia, perché(ovviamentecapace di raccogliere subito moltissimi adepti, altrimenti non si tratterebbe di demagogia). In queste settimanedi questo Paese. Così abbiamo ascoltatodire: “Qui si parla solo di calcio, però tutti gli atleti devono essere trattati allo stesso modo”; una tesi ovviamente sposata da, presidente del Coni. E nelle ultime ore abbiamo sentito, liquidare una domanda sulla ripartenza del campionato nel modo più scontato possibile:. In mezzo, tra la Pellegrini e Speranza, una raffica di illustri pareri più o meno sulla stessa linea (chiusi in serata dal ministro dello sport Spadafora).Le parole dell’una e dell’altro sono a effetto, ma se entriamo nel merito ci accorgiamo che è tutto diverso. Rileviamo, ad esempio, che, essendo tra le prime cinque aziende del Paese. Questo campionato, che secondo Federica Pellegrini e Malagò conta quanto le altre discipline,, il quale riceve contributi statali perché quasi mai produce ricchezza e in caso contrario non avrebbe risorse per sopravvivere. I diritti televisivi domestici e internazionali danno alla Lega di Serie A 1,3 miliardi, mentrePossiamo considerarle uguali al calcio, anche solo per l’economia? Sì, se si vuol fare demagogia.Quanto al ministro Speranza, il parallelo tra i morti e il calcio è troppo semplice, tale da diventare di basso livello., oppure della crisi che attende il turismo o del danno economico subito dai ristoratori.Lo sa il ministro Speranza, e anche il suo collega Spadafora, che, le quali - in via diretta e indiretta - campano le loro famiglie proprio grazie a questo sport?L’emergenza sanitaria è ovviamente fondamentale e va affrontata con la massima attenzione, anche questo è banale e scontato. Allo stesso tempo tutti quanti, dalla politica all’imprenditoria, si stanno rendendo conto che l’Italia ha bisogno di rimettersi in moto come sta facendo il resto d’Europa. E@steagresti