Oggi è il compleanno di Carlo Ancelotti e, come tutti i grandi protagonisti del calcio mondiale che si rispettino, sono arrivate miriadi di messaggi di auguri. In primis il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, a nome dell'intera società partenopea, di cui oggi Ancelotti è allenatore. Poi ecco due grandi ex squadre del tecnico, Parma e Milan, seguire a ruota con i propri auguri (li trovate in gallery). E la Juventus? Sui propri social pubblica un video per David Platt, ma nulla per Ancelotti. La rivalità è già iniziata?