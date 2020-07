Ieri, 23 luglio, sul New York Times è uscito un articolo dove compare l’Italia e, questa volta, per un motivo positivo. In un articolo dal titolo "Perché l’America non può essere come l’Italia?", uno dei quotidiani più famosi d’America ha continuato a mostrare la sua opposizione verso i comportamenti tenuti da Donald Trump per fronteggiare il Coronavirus. Era già successo nei giorni precedenti, ma questa vola l’amministrazione del Presidente è stata anche opposta al buon lavoro che è stato svolto da quella italiana.



L’articolo è stato scritto dall’opinionista Paul Krugman, che descrive l’Italia come uno dei paesi che per primo ha subito l’ondata di contagi ma che meglio è riuscito a fronteggiarli. Infatti, nonostante l’elevato numero di casi e decessi e il quasi collasso delle strutture ospedaliere, continua Krugman, i grafici statistici sono positivi e l’Italia continua a gestire bene la situazione.



Si credeva che Trump avrebbe seguito i passi italiani, ma non è stato così. E questo ha causato una veloce crescita dei casi e, di conseguenza, dei decessi. Ed anche se Trump continua a definire il suo uno dei paesi che meglio ha risposto alla pandemia, l’Italia continua la sua ripresa mentre in America muoiono ancora ottocento persone al giorno.