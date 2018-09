Se qualcuno venerdì sera ci avesse detto che, nei rispettivi impegni validi per la quarta giornata di campionato, Inter, Roma e Milan avrebbero racimolato la miseria di due punti in tre partite contro Parma, Chievo e Cagliari, tre squadre che lotteranno fino alla fine per la permanenza in Serie A, ci saremmo messi a ridere di gusto. Invece è andata proprio così, con D'Aversa, D'Anna e Maran che sono riusciti a mettere in seria difficoltà le "corazzate" europee.



'NON E' UN CAMPIONATO PER FORTI' - Benissimo il Parma, addirittura capace di espugnare San Siro, bene Chievo, con la grande rimonta all'Olimpico, e Cagliari, fermato sul pari dal Milan ma meritevole sicuramente di qualcosa in più, come anche l'Empoli sconfitto in casa di misura dalla Lazio: d'altronde se n'è accorto anche Cristiano Ronaldo nelle prime partite, in Italia nessuno ti regala niente, soprattutto le squadre piccole. Tattica, capacità di stare in campo in maniera più che adeguata e qualche individualità più che apprezzabile: le provinciali del Belpaese stanno mostrando alle piccole di tutta Europa che con la giusta organizzazione nulla è impossibile. Insomma, per ora "non è un campionato per forti", per parafrasare un film dei fratelli Cohen.



@AleDigio89