B-Zona. "E che cosa sarebbe la bizona, è forse la zona per tornare in serie B?". No, ma la nuova rubrica per raccontare tutto quello che succede nel campionato cadetto: pagellone, curiosità, storie dei singoli, episodi divertenti e tanto altro. Quindi sì, questa è la B-Zona. Ma quella di calciomercato.com.Aveva sfiorato una promozione subentrando a, se l'è presa l'anno dopo con gli interessi, dando fiducia a, valorizzando come mai nessuno, affidandosi alla qualità di, proponendo calcio spettacolo e facendo impazzire una città intera. Massimosi era scoperto profeta in patria nella stagione 2015/16, con l'abbraccio finale a Cosmi, in lacrime, come titolo di coda perfetto per la cavalcata trionfale del Pescara. Sembrava l'inizio della carriera di un predestinato. Che invece ora rischia di perdersi.. La A col, nessuna vittoria sul campo e; l'esperienza al, sempre in A, dove prende il posto di, l'inizio convincente e poi...; il, in B, dove subentra a Stroppa...; la panchina del, dove vieneper poi essere richiamato visto che Cosmi non ha portato risultati. E ai playout arriva la retrocessione... contro il suo. Andando a leggere i numeri (solo quelli in campionato)(di cui una a tavolino contro il Sassuolo), pareggiate 18 e. Contando i pareggi,. Numeri horror per chi, a Pescara, deve trovare la sua prima vittoria in campionato: pari col Chievo, ko con Reggina ed Empoli. La sua ultima vittoria coi biancazzurri in panchina risale al 5 giugno 2016, quandostendevano il Trapani. Ora deve ritrovarla per non giocarsi il futuro.