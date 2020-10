Il presidente della Lega Serie, che ha toccato pure i suoi famigliari. E, dopo averla superata per fortuna senza conseguenze, nell'intervista concessa a Il Corriere della Sera prova a suggerire la ricetta migliore per far uscire il calcio italiano da questa tempesta, che rischia di avere conseguenze economiche gravissime per l'intero movimento.. In quel momento ho avuto la percezione che avrei trasmesso il virus anche a mia moglie e all’altro figlio, situazione poi avvenuta", dichiara.Sulla richiesta di aiuto al Governo: "Ho scritto al premier Conte usando un tono diretto. Chi banalizza il mondo del pallone non conosce la sua importanza, il calcio è innanzitutto un’industria primaria dell’entertainment, un prodotto che compete a livello globale. Un fenomeno attorno a cui si coagula l’interesse di 30 milioni di persone:, di cui 3 prodotti dalla serie A. Versa contributi fiscali di 1,2 miliardi, è la locomotiva di tutto lo sport italiano e ha un ruolo sociale rilevante., dopo che per un anno viene impedito l’accesso del pubblico negli stadi?".Sul rischio che molti club non siano più nella condizione di pagare gli stipendi: ". Dall’altro, se non avremo respiro attraverso ristori e dall’entrata in scena dei fondi nella media company della Lega,".Sull'ipotesi playoff in caso di sospensione del campionato: "Parlo tutti i giorni con Gabriele Gravina. Abbiamo più simulazioni sul tavolo:".