Un giocatore da cedere per fare cassa, non fare minusvalenza e muoversi ancora meglio sul mercato. Joao Mario, dopo il prestito al West Ham, e un Mondiale non semplice col Portogallo, è tornato a essere un giocatore di proprietà dell'Inter, ma resta fuori dai piani tecnici di Luciano Spalletti. La società nerazzurra non ascolta offerte inferiori ai 27 milioni di euro e il Wolverhampton ci sta pensando. Ma non è il solo.



ATTENZIONE AL BETIS - Come scrive Record, sul numero 10 della nazionale portoghese c'è il forte interesse del Betis Siviglia. Il club andaluso ha prelevato dallo Sporting Lisbona William Carvalho e lo ha fatto anche per convincere Joao Mario a trasferirsi in Spagna. La priorità dell'ex West Ham è tornare in Premier League, ma, con il mercato inglese che chiude il 9 agosto, se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, il Betis è pronto a sferrare l'assalto decisivo.