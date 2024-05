Dal Portogallo: Conceiçao lascia il Porto

Getty

Colpo di scena in casa, non sarà più l'allenatore dei Dragoes a partire dalla prossima stagione.La notizia rimbalza dal Portogallo, una decisione presa in via definitiva e che porterà nelle prossime ore all'annuncio ufficiale della separazione.- A riferirlo è Record, secondo cui Conceiçao, dopo settimane di riflessione, ha scelto di dire addio al Porto.Una decisione questa arrivata ancor prima di incontrare il nuovo presidente, un vertice ritenuto a questo punto superfluo e inutile ai fini della definizione del futuro.

Eventuali questioni formali relative alla cessazione del contratto, fino al 2028, saranno risolte a livello legale.- L'annuncio ufficiale, riferisce la stampa lusitana, potrebbe arrivare domani, martedì 28 maggio 2024.- Si chiude quindi l'era Conceiçao al Porto, sette stagioni in cui ha vinto 11 titoli (3 campionati, 4 Coppe di Portogallo, 3 Supercoppe e una Coppa di Lega).- Nelle scorse settimane il nome di Conceiçao era stato accostato alla panchina del Milan per il dopo Pioli, ma i rossoneri hanno virato su Paulo Fonseca e chiuso con il tecnico del Lille.

- Dove può andare ora Conceiçao? Resta in piedi la pista, che aveva tentato a sua volta Fonseca e ora può offrire una nuova avventura al portoghese. E dal suo entourage nei giorni scorsi era arrivata un'apertura all'OM: "Sergio rispetta l'identità del Marsiglia e apprezza il lato un po' vulcanico del club, abbastanza simile a quello del Porto. Continua a seguire con attenzione la Ligue 1, un campionato ai suoi occhi di qualità. La sua ambizione dichiarata è quella di conquistare la Champions League negli anni futuri", riportava Le Parisien.