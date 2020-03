Dopo la donazione di un milione di euro per sostenere la lotta degli ospedali di Oporto e Lisbona contro il coronavirus, Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di un altro bel gesto. Secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese A Bola, il campione della Juventus ha messo a disposizione delle strutture sanitaria della sua Madeira 5 ventilatori per i reparti di terapia intensiva.



Da qualche settimana, Cristiano Ronaldo si trova proprio a Funchal, in compagnia della madre da poco dimessa dall'ospedale, per osservare il periodo di isolamento.