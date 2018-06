Cristiano Ronaldo lascerà il Real Madrid. Record si sbilancia sul futuro del nazionale portoghese: si tratta di una decisione "irrevocabile". Dietro al divorzio dato per imminente ci sarebbero alcune incomprensioni tra il calciatore e il presidente Florentino Perez, "colpevole" di non aver mantenuto alcune promesse. CR7 dovrebbe annunciarlo pubblicamente entro una settimana, prima dell'inizio del Mondiale in Russia. Sempre secondo il quotidiano portoghese, il suo futuro può essere in Italia (Juve, Inter, Milan o Roma, "le pretendenti non mancano"), Francia (PSG) o Inghilterra (Manchester United).