Qualcosa si muove. E presto potrà muoversi anche qualcuno. Quel qualcuno è l'asso della Juventus Cristiano Ronaldo, che attende da un momento all'altro - nella sua villa a Funchal - l'autorizzazione per ripartire alla volta dell'Italia.



Contrariamente alle prime informazioni circolate sul Jornal de Madeira, l'emittente portoghese TVI riferisce che il jet personale di CR7 non avrebbe ricevuto ancora l'autorizzazione a decollare da Madrid, in mancanza del via libera da parte delle autorità lusitane. Un 'niet' arrivato già in tre occasioni, ma che manifesterebbe la volontà di Ronaldo di recepire l'invito della Juventus a rimettersi a disposizione del gruppo nei prossimi giorni.



LA PRASSI – D'altronde al di là della possibilità di riprendere gli allenamenti individuali all'interno del centro sportivo, per Cristiano Ronaldo come per tutti gli altri calciatori attualmente all'estero, rimarrebbe da gestire la fase di isolamento supplementare oltre a quella delle visite mediche da svolgere fin da domani. La prassi del doppio tampone potrebbe dimezzare o comunque ridurre sensibilmente la durata di due settimane previste dai decreti, ma ipotizzando un ritorno agli allenamenti in gruppo il 18 maggio è necessario programmare il rientro, anche se fino a questa mattina ancora non erano state fissate convocazioni o richieste di ritorno in Italia da parte della Juve.



Seguono aggiornamenti