Ogni giorno che passa, João Felix è sempre più lontano dal Benfica. Il club portoghese si sta rassegnando a perdere il giocatore che, come rivelano dal Portogallo, è già a Madrid e a breve potrebbe firmare con l'Atletico. Trasferimento da 120 milioni che in Spagna considerano l'operazione più importante nella storia dei Colchoneros.



CONCORRENZA - Sempre più Atletico quindi per Felix. Il giocatore è in Spagna ma occhio, perché potrebbe anche prendere il primo volo verso Manchester. L'ipotesi City non è ancora tramontata del tutto: il ragazzo piace - e tanto - a Pep Guardiola che lo considera il sostituto ideale di David Silva.