Un nuovo tampone positivo per Cristiano Ronaldo. A lanciare l'indiscrezione sono i colleghi portoghesi del Correio da Manha, secondo i quali la stella della Juventus, che si trova in quarantena, è ancora positiva al Covid-19.



PROSSIME GARE - Qualora la notizia fosse confermata, dunque, si riducono notevolmente le possibilità di vedere CR7 in campo nella sfida di domenica contro il Verona. Per la gara di mercoledì prossimo contro il Barcellona, invece, tutto dipenderà dai prossimi tamponi: la Juve ha informato la Uefa sul fatto che il calciatore è asintomatico. Serve, ora, il tampone negativo almeno 24 ore prima del calcio d'inizio.