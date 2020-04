In Portogallo sono sicuri: per Cristiano Ronaldo è arrivato il momento di rientrare in Italia, per l'esattezza già a partire da domani. A riferire la notizia Record: nella giornata di martedì, l'asso della Juventus prenderà il volo alla volta di Torino, dopo aver trascorso le ultime settimane in isolamento nella sua casa di Funchal (Madeira) durante la prima fase dell'emergenza coronavirus.



RIPRESA - La notizia del ritorno di CR7, evidenza il quotidiano portoghese, arriva dopo l'annuncio del prossimo allentamento delle misure da parte del premier Giuseppe Conte in vista della fase 2, che prenderà il via il 4 maggio e che permetterà agli atleti di riprendere gli allenamenti, anche se non in strutture ma in maniera individuale e nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalle norme. Per il ritorno alla Continassa invece, bisognerà attendere probabilmente il 18 maggio, anche se in questo senso si attendono ancora comunicazioni ufficiali definitive. Il ritorno in Italia, peraltro, potrebbe essere un gesto personale di Ronaldo e non dettato dalla Juve: da quanto comunica il club bianconero infatti, non sono ancora state fatte convocazioni ufficiali per i tesserati.