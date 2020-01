L'Inter non pensa solo al centrocampo e all'attacco, ma anche alle fasce: il club nerazzurro è infatti tornato alla carica con lo Sporting Lisbona per Marcos Acuña, esterno sinistro argentino classe 1991 richiesto da Antonio Conte, come riportato in Portogallo da O' Jogo.



AUMENTATA L'OFFERTA - Marotta e Ausilio, dopo aver ricevuto il rifiuto di fronte alla prima offerta da un milione di euro per il prestito più altri dieci per il riscatto, hanno alzato la posta: nel corso del primo incontro tra le parti lo Sporting ha manifestato l'intenzione di cederlo solo a titolo definitivo, ma l'Inter a causa delle regole del Fair Play Finanziario non può soddisfare questa richiesta. Per questo i nerazzurri hanno pensato di aumentare l'importo del prestito fino a giugno e la cifra del riscatto, che può diventare obbligatoria, ovvero passare da diritto a obbligo.



LO SPORTING VUOLE 20 MILIONI - Il presidente dello Sporting, Frederico Varandas, ha dichiarato che il club portoghese non è disposto a scendere sotto i 15-20 milioni di euro: ora tocca agli agenti provare a limare questa distanza.