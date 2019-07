A Bola torna sull'interesse del Porto per Ivan Marcano, centrale difensivo giallorosso arrivato la scorsa estate a Roma, dopo essersi liberato a parametro zero proprio dal club portoghese. Secondo il quotidiano, il Porto aveva proposto inizialmente a Petrachi un prestito, ma il ds romanista vuole cedere in via definitiva lo spagnolo. La volontà del calciatore di tornare ai Dragões ha spinto la dirigenza del Porto ad offrire una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro, proposta che la Roma accetterà.